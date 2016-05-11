独家：普京盟友炮轰OPEC不团结 称其能影响油市的时代已终结

路透莫斯科5月10日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft/俄油)首席执行官(CEO)谢琴(Igor Sechin)对路透表示，内部分歧毁了石油输出国组织(OPEC)，使它几乎完全丧失影响市场的能力。这是谢琴迄今为止对OPEC最尖锐的评论之一。

最近几个月，被油价暴跌重创的俄罗斯一直在考虑与OPEC合作，但计划达成的全球冻产协议却因沙特与伊朗的紧张关系遭到破坏。

作为总统普京最亲密盟友之一，谢琴是唯一一直反对与OPEC达成协议的俄罗斯官员，即便克里姆林宫实际上已经支持了该方案，他也不改初衷。

现在他的悲观预言已经兑现，谢琴感觉他的看法被事实证明是正确的，他希望帮助俄罗斯避免未来出现类似的尴尬。

“此时，除了某些联合组织向市场施加自己的意愿之外，还有一些客观因素...至于OPEC，实际已经不再像联合组织那样行动。”

“公司(俄油)从开始就怀疑，以OPEC在当前环境下的参与情况，能否达成某种联合协议，”谢琴称。

“只是提醒一下，对于想知道我们立场的人，我们仅以一个问题回应：‘我们应该与谁达成一致？怎么达成？’形势的变化表明我们是正确的。”

谢琴有关OPEC影响油价的时代结束的评论，与沙特新任能源部长法力赫(Khaled al-Falih)的讲话相呼应。

周六上任的法力赫过去一年一直表示，他认为油市需要通过低油价进行再平衡，而沙特有能力等待。(完)