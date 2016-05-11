独家：普京盟友炮轰OPEC不团结 称其能影响油市的时代已终结

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透莫斯科5月10日 - 俄罗斯国家石油公司(Rosneft/俄油)首席执行官(CEO)谢琴(Igor Sechin)对路透表示，内部分歧毁了石油输出国组织(OPEC)，使它几乎完全丧失影响市场的能力。这是谢琴迄今为止对OPEC最尖锐的评论之一。
最近几个月，被油价暴跌重创的俄罗斯一直在考虑与OPEC合作，但计划达成的全球冻产协议却因沙特与伊朗的紧张关系遭到破坏。
作为总统普京最亲密盟友之一，谢琴是唯一一直反对与OPEC达成协议的俄罗斯官员，即便克里姆林宫实际上已经支持了该方案，他也不改初衷。
现在他的悲观预言已经兑现，谢琴感觉他的看法被事实证明是正确的，他希望帮助俄罗斯避免未来出现类似的尴尬。
“此时，除了某些联合组织向市场施加自己的意愿之外，还有一些客观因素...至于OPEC，实际已经不再像联合组织那样行动。”
“公司(俄油)从开始就怀疑，以OPEC在当前环境下的参与情况，能否达成某种联合协议，”谢琴称。
“只是提醒一下，对于想知道我们立场的人，我们仅以一个问题回应：‘我们应该与谁达成一致？怎么达成？’形势的变化表明我们是正确的。”
谢琴有关OPEC影响油价的时代结束的评论，与沙特新任能源部长法力赫(Khaled al-Falih)的讲话相呼应。
周六上任的法力赫过去一年一直表示，他认为油市需要通过低油价进行再平衡，而沙特有能力等待。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫；审校 白云/许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。