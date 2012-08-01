俄罗斯反对派领导人被控盗窃

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科7月31日电---俄罗斯调查人员周二指控反对派博主、示威活动领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）盗窃，或令他面临10年监禁。
俄罗斯联邦调查委员会发表声明称，纳瓦尔尼被指控在2009年任一个地方长官顾问时从一家国有公司盗窃木材资产，已被勒令不得离境。
自普京5月就任总统以来，俄罗斯政府的一系列行动被反对派视为对异见人士的镇压。
“我已被指控，还被要求不能离境，”今年36岁的纳瓦尔尼在位於莫斯科的联邦调查委员会总部说道。
“这太荒诞离奇了，因指控的本质与之前已完全不同，”他对记者说。
纳瓦尔尼自己就是一名律师，他在Twitter上称，若指控罪名成立，他将面临长达10年的监禁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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