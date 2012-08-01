俄罗斯反对派领导人被控盗窃

路透莫斯科7月31日电---俄罗斯调查人员周二指控反对派博主、示威活动领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）盗窃，或令他面临10年监禁。

俄罗斯联邦调查委员会发表声明称，纳瓦尔尼被指控在2009年任一个地方长官顾问时从一家国有公司盗窃木材资产，已被勒令不得离境。

自普京5月就任总统以来，俄罗斯政府的一系列行动被反对派视为对异见人士的镇压。

“我已被指控，还被要求不能离境，”今年36岁的纳瓦尔尼在位於莫斯科的联邦调查委员会总部说道。

“这太荒诞离奇了，因指控的本质与之前已完全不同，”他对记者说。

纳瓦尔尼自己就是一名律师，他在Twitter上称，若指控罪名成立，他将面临长达10年的监禁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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