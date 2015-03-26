俄议员庞诺马里夫称俄当局阻止他回国

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透莫斯科3月25日（记者 Gabriela Baczynska） - 克里姆林宫批评人士庞诺马里夫（Ilya Ponomaryov）周三称，俄罗斯当局对其施压，要求他不要回国。此前有报导称，俄罗斯检方要求议会取消庞诺马里夫作为议员的起诉豁免权。
俄罗斯反对派成员指控克里姆林宫迫害批评总统普京的人士，称普京对俄罗斯反对派领导人涅姆佐夫遇害负有政治责任。
一年前俄罗斯就将克里米亚并入本国进行投票表决时，庞诺马里夫是国家杜马唯一投票反对的议员，此后他在俄罗斯国内面临日益加剧的压力。
庞诺马里夫周三对路透称，俄罗斯有关当局从去年8月以来就一直阻止他回国。他当时是首次前往美国出差。
他通过电话称，他去年5月表示有意回国后，“他们的反应是告诉我别回了，他们设法让我呆在国外”。他还称，预计俄罗斯国家杜马会投票支持取消他的起诉豁免权。
“然后他们将会遮遮掩掩，他们不想制造更多的殉道者，他们的任务是阻止我回到俄罗斯。”
俄罗斯媒体周三援引国家杜马一位高官的话称，该国检方已经申请取消庞诺马里夫的豁免权。
俄罗斯检察机关没有对路透的评论请求立即作出回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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