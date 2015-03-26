俄议员庞诺马里夫称俄当局阻止他回国

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月25日（记者 Gabriela Baczynska） - 克里姆林宫批评人士庞诺马里夫（Ilya Ponomaryov）周三称，俄罗斯当局对其施压，要求他不要回国。此前有报导称，俄罗斯检方要求议会取消庞诺马里夫作为议员的起诉豁免权。
俄罗斯反对派成员指控克里姆林宫迫害批评总统普京的人士，称普京对俄罗斯反对派领导人涅姆佐夫遇害负有政治责任。
一年前俄罗斯就将克里米亚并入本国进行投票表决时，庞诺马里夫是国家杜马唯一投票反对的议员，此后他在俄罗斯国内面临日益加剧的压力。
庞诺马里夫周三对路透称，俄罗斯有关当局从去年8月以来就一直阻止他回国。他当时是首次前往美国出差。
他通过电话称，他去年5月表示有意回国后，“他们的反应是告诉我别回了，他们设法让我呆在国外”。他还称，预计俄罗斯国家杜马会投票支持取消他的起诉豁免权。
“然后他们将会遮遮掩掩，他们不想制造更多的殉道者，他们的任务是阻止我回到俄罗斯。”
俄罗斯媒体周三援引国家杜马一位高官的话称，该国检方已经申请取消庞诺马里夫的豁免权。
俄罗斯检察机关没有对路透的评论请求立即作出回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率