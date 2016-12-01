俄罗斯能源部长称俄将在11-12月的水平上实施减产

路透莫斯科12月1日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周四对记者称，俄罗斯将在11-12月的水平上实施减产。

一天前诺瓦克称，作为与OPEC达成协议的一部分，俄罗斯准备在2017年上半年最高减产30万桶/日。

他还表示，阿塞拜疆、墨西哥和其它国家可能会也会加入减产协议。

诺瓦克称，俄罗斯将在OPEC和非OPEC产油国下次会议前准备好自身的减产时间表。

他并表示，对减产协议的实施进行监控是非常重要的。(完)