俄罗斯能源部长称俄将在11-12月的水平上实施减产

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科12月1日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周四对记者称，俄罗斯将在11-12月的水平上实施减产。
一天前诺瓦克称，作为与OPEC达成协议的一部分，俄罗斯准备在2017年上半年最高减产30万桶/日。
他还表示，阿塞拜疆、墨西哥和其它国家可能会也会加入减产协议。
诺瓦克称，俄罗斯将在OPEC和非OPEC产油国下次会议前准备好自身的减产时间表。
他并表示，对减产协议的实施进行监控是非常重要的。(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
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