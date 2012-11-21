俄选美佳丽称祖国是“乞丐国家”

路透莫斯科11月20日电---代表俄罗斯参加地球小姐选美的Natalia Pereverzeva并未老生常谈地提及世界和平，而是对普京领导下的俄罗斯进行了激烈指责，将俄罗斯称作“乞丐国家”和供养腐败精英的大动脉。

Pereverzeva於2010年获得莫斯科小姐桂冠，去年曾为《花花公子》杂志拍过裸照。当她在菲律宾参加地球小姐选美被问及她的国家有什麽让她自豪的地方时，她对腐败和裙带资本主义进行了激烈抨击。

“我的祖国俄罗斯......贫穷，长期深受苦难，被贪婪、阴险和不值得信任的人无情地践踏得支离破碎。我的祖国是供养腐败的大动脉，少数人窃走了国家的财富，”Pereverzeva在地球小姐网站上写道。（浏览原文请点击here）

她还将俄罗斯称作“无休止的高加索战争”，所指的是俄罗斯军队在北高加索地区车臣共和国与分离份子的两次战争以及已扩展至穆斯林地区的叛乱活动。

她对腐败的指责引发俄罗斯国内亲克里姆林宫媒体的激烈反应。反对普京的大规模抗议开始後，很多俄罗斯人都曾指责腐败问题。

“我不会让代表自己国家的选手这麽说话......我觉得选美不是指责自己国家的场合，”模特咨询师Elizaveta Komarova在《共青团真理报》（Komsomolskaya Pravda）上称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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