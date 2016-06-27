俄罗斯副财长称该国尚未准备好发行熊猫债券

路透北京6月25日 - 俄罗斯副财长Sergei Storchak周六称，该国没有做好发行“熊猫”债券的准备，因基础架构不充分。

“每种(债券)发行都需要基础架构；这还没有具备。双方都应有基础架构，这还在准备中。我们在技术上没有做好准备，”Storchak对记者称。(完)