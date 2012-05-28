梅德韦杰夫在普京授意下成为执政党主席

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透莫斯科5月26日电---俄罗斯总统普京周六将梅德韦杰夫推上俄罗斯执政党主席的位置，并要求对执政党进行改革。
在普京的授意下，统一俄罗斯党一致通过选举梅德韦杰夫为主席，完成了两人职位互换的最後一步。
过去四年里，普京出任总理并领导统一俄罗斯党，担任俄政坛二号人物。他周六的独断表现进一步彰显了他目前独掌大权的统治地位。
此举延续了普京在安全政策和经济问题上彰显权威的一系列行为，传统意义上这些问题应由总理处理。
普京在梅德韦杰夫的庆祝仪式上抢了风头，暗示他仍是统一俄罗斯党的领袖，尽管名义上与该党的距离疏远。
“我认为统一俄罗斯党是我的重要同盟和夥伴，该党准备尽一切努力建设自由、强大和繁荣的祖国。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
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