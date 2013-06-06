俄执政党寻求网络达人改善自身形象

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科6月5日 - 俄罗斯总统普京所在的统一俄罗斯党正在寻求精通互联网的支持者，在莫斯科推广该党的品牌。
最近几年，互联网成了俄罗斯反对派揭露官员腐败和组织抗议活动的工具。包括反腐博主纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在内的知名反对派人士通过互联网拥有了知名度。
统一俄罗斯党通常对互联网持冷嘲热讽的态度，但如今他们也在网上采取还击措施，以便在莫斯科市长选举前争取更多的正面报道。莫斯科现任市长、普京亲密盟友索比亚宁（Sergei Sobyanin）将争取再任期五年。
“我们需要社交网络的‘绝地武士’……拥有成千上万粉丝的网络偶像，”统一俄罗斯党莫斯科分支机构在宣布推出为支持者提供培训的Summer Blogger School的报告中说道。
纳瓦尔尼计划在9月8日的莫斯科市长选举中挑战索比亚宁，前提是他在之前的审理中不会被定罪。纳瓦尔尼称统一俄罗斯党为“骗子和小偷党”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)