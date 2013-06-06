俄执政党寻求网络达人改善自身形象

路透莫斯科6月5日 - 俄罗斯总统普京所在的统一俄罗斯党正在寻求精通互联网的支持者，在莫斯科推广该党的品牌。

最近几年，互联网成了俄罗斯反对派揭露官员腐败和组织抗议活动的工具。包括反腐博主纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在内的知名反对派人士通过互联网拥有了知名度。

统一俄罗斯党通常对互联网持冷嘲热讽的态度，但如今他们也在网上采取还击措施，以便在莫斯科市长选举前争取更多的正面报道。莫斯科现任市长、普京亲密盟友索比亚宁（Sergei Sobyanin）将争取再任期五年。

“我们需要社交网络的‘绝地武士’……拥有成千上万粉丝的网络偶像，”统一俄罗斯党莫斯科分支机构在宣布推出为支持者提供培训的Summer Blogger School的报告中说道。

纳瓦尔尼计划在9月8日的莫斯科市长选举中挑战索比亚宁，前提是他在之前的审理中不会被定罪。纳瓦尔尼称统一俄罗斯党为“骗子和小偷党”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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