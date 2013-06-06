俄罗斯执政党寻求网络达人来帮助改善自身形象

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月5日 - 俄罗斯总统普京所在的统一俄罗斯党正在寻求精通互联网的支持者，在莫斯科推广该党的品牌。
最近几年，互联网成了俄罗斯反对派揭露官员腐败和组织抗议活动的工具。包括反腐博主纳瓦尔尼（Alexei Navalny）在内的知名反对派人士通过互联网拥有了知名度。
统一俄罗斯党通常对互联网持冷嘲热讽的态度，但如今他们也在网上采取还击措施，以便在莫斯科市长选举前争取更多的正面报道。莫斯科现任市长、普京亲密盟友索比亚宁（Sergei Sobyanin）将争取再任期五年。
“我们需要社交网络的‘绝地武士’……拥有成千上万粉丝的网络偶像，”统一俄罗斯党莫斯科分支机构在宣布推出为支持者提供培训的Summer Blogger School的报告中说道。
纳瓦尔尼计划在9月8日的莫斯科市长选举中挑战索比亚宁，前提是他在之前的审理中不会被定罪。纳瓦尔尼称统一俄罗斯党为“骗子和小偷党”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。