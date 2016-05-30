普京助理称俄罗斯延迟退休年龄并非不可避免

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透莫斯科5月28日 - 俄罗斯总统普京的经济助理贝洛索夫（Andrei Belousov）周六称，俄罗斯的养老金制度面临日益增长的赤字问题，这必须解决，但延迟退休年龄并非唯一的选择。
贝洛索夫在电视节目《Vesti》上被问及是否必须延迟退休年龄时发表了上述言论。不过他表示，提高关税和社保费等替代方案“相当困难”。
普京去年末曾称，在某些时候将不得不延迟退休年龄，但这样的时期尚未到来。
俄罗斯女性领取养老金的年龄是55岁，男性为60岁。
“这当然并非不可避免，但替代方案相当困难。”贝洛索夫说。
“替代方案是提高关税和社保费。”贝洛索夫说。“目前我们的养老基金不均衡，有大约2万亿卢布（304亿美元）的赤字，且赤字呈增长趋势，需要采取一些措施。”
俄罗斯经济衰退，预算陷入赤字困境，这令该问题在近期变得更加紧迫。延迟退休年龄可协助抑制赤字。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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