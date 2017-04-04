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时事要闻 | 2017年 4月 4日 星期二 17:01 BJT

俄罗斯圣彼得堡关闭一地铁站 因匿名者警告会再有爆炸--俄新社

路透莫斯科4月4日 - 俄罗斯新闻社周二报导，圣彼得堡Sennaya Ploshchad地铁站已被关闭，之前有匿名人士打电话，警告称可能会再发生袭击事件。

国际文传电讯社表示，其记者见到该地铁站外有几辆消防车。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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