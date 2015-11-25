被土耳其击落的俄战机上一飞行员被叙政府军救起--俄大使

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透巴黎11月25日 - 俄罗斯驻法国大使Alexandre Orlov周三称，周二被土耳其击落的战斗机上两名飞行员中的一名已经被叙利亚政府军救起，正被送往俄罗斯基地。
“其中一名飞行员在用降落伞降落的过程中受伤，并被当地圣战分子以野蛮的方式杀害；另外一名飞行员成功逃脱，最新消息显示这名飞行员已经被叙利亚政府军救起，应该会返回俄罗斯空军基地，”Orlov对Europe 1电台说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。