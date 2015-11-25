被土耳其击落的俄战机上一飞行员被叙政府军救起--俄大使

路透巴黎11月25日 - 俄罗斯驻法国大使Alexandre Orlov周三称，周二被土耳其击落的战斗机上两名飞行员中的一名已经被叙利亚政府军救起，正被送往俄罗斯基地。

“其中一名飞行员在用降落伞降落的过程中受伤，并被当地圣战分子以野蛮的方式杀害；另外一名飞行员成功逃脱，最新消息显示这名飞行员已经被叙利亚政府军救起，应该会返回俄罗斯空军基地，”Orlov对Europe 1电台说道。

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