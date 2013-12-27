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时事要闻 | 2013年 12月 27日 星期五 09:18 BJT

俄一架飞机在西伯利亚坠毁 9人遇难

路透莫斯科12月26日 -俄罗斯媒体援引紧急情况部门官员报道称，一架前苏联时期的安-12飞机周四在西伯利亚坠毁，造成九人遇难。

俄塔社报道称，出事飞机隶属于新西伯利亚的一家飞机制造厂，飞机搭载着六名机组人员和另外三人在飞往伊尔库茨克的另一家工厂途中坠毁。

一位紧急情况部门的官员称，飞机坠落在位于伊尔库茨克郊外一家军事单位的仓库后起火，但尚无地面人员伤亡报告。

报道援引一位安全消息人士的话称，可能是技术故障和飞行员操作失误引起的事故。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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