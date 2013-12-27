俄一架飞机在西伯利亚坠毁 9人遇难

从挤兑到法国退欧都有可能 法国银行为勒庞意外胜选后果做准备
路透巴黎4月3日 - 银行业消息人士称，法国的银行正面临着监管机构和投资者的如下质问：假如民族阵线主席勒庞在法国总统选举中的选情好于预期，可能导致出现从银行挤兑到信贷紧缩的种种市场激烈反应，银行是否为此做好了准备？
路透莫斯科12月26日 -俄罗斯媒体援引紧急情况部门官员报道称，一架前苏联时期的安-12飞机周四在西伯利亚坠毁，造成九人遇难。
俄塔社报道称，出事飞机隶属于新西伯利亚的一家飞机制造厂，飞机搭载着六名机组人员和另外三人在飞往伊尔库茨克的另一家工厂途中坠毁。
一位紧急情况部门的官员称，飞机坠落在位于伊尔库茨克郊外一家军事单位的仓库后起火，但尚无地面人员伤亡报告。
报道援引一位安全消息人士的话称，可能是技术故障和飞行员操作失误引起的事故。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔4月3日 - 韩国人权律师文在寅周一在自由民主党(liberal Democratic Party)初步投票中获胜，为他成为下届韩国总统铺平道路，他可能对朝鲜采取较温和的路线。(完)
路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)报导称，根据“初步信息”，周一发生在圣彼得堡地铁系统的爆炸事件，已导致至少10人死亡。