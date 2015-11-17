俄罗斯确认客机在埃及坠毁是炸弹所致（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
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路透莫斯科11月17日 - 克里姆林宫周二首次称上月一架客机在埃及坠毁是炸弹所致，宣称将找出责任人以及加强在叙利亚对伊斯兰武装分子的空袭力度。
俄罗斯联邦安全局局长波特尼科夫（Alexander Bortnikov）在周一晚间俄总统普京主持的会议上表示，在飞机残骸和乘客的个人物品上发现了外国制造的爆炸物痕迹。
“根据我们专家的分析，一个包含最多1公斤TNT的自制炸弹在飞机飞行过程中爆炸，导致飞机在空中解体，这解释了机身残骸散布范围很大的原因，”波特尼科夫说道。
“我们可以明确地说这是一起恐怖袭击。”
普京回应称，坠机事件是俄罗斯现代历史上最血腥的事件之一，下令俄罗斯空军加强在叙利亚的空袭。
“（空袭）必须加强，要让罪犯们知道他们必定要受到惩罚，”普京说道。
普京要求找出幕后黑手，称应竭尽全力将他们绳之以法。
“无论他们藏到哪里，我们都要去找他们。我们要找到并惩罚他们。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。