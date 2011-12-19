俄罗斯一海上钻井平台沉没 逾50人丧生或失踪

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科12月18日电（记者 Thomas Grove/Melissa Akin）---俄罗斯位於远东库页岛（Sakhalin）的一座石油钻井平台周日在转移期间沉入鄂霍次克海，平台上67人中有逾50人丧生或失踪。
负责紧急事务的官员称，负责拖拽转移的破冰船和拖船从克拉（Kolskaya）钻井平台救出14名工作人员，并在水中发现四具尸体。
俄罗斯联邦水运部门在网站上称，"克拉平台先是向一边倾倒……然後在20分钟内就沉没了。事发地点海域水深达1,042米。"
事故发生在当地时间下午12:45（0145 GMT），随後有四名生还者被直升机救起，因患低体温症已被送往医院救治。
根据海事和援助机构网站上的消息，平台上的其他工作人员失踪。事发地点水温仅为1摄氏度，生还者若不在落水30分钟左右被救起，就会被冻死。
三艘援救船只和直升机被派往出事海域搜救生还者。出事钻井平台为俄罗斯国有石油公司Zarubezhneft旗下的Arktikmorneftegazrazvedka（AMNGR）所有。
AMNGR发言人称："平台沉没不会构成生态威胁。平台由两艘船托挂，携带最低水平的燃料。"
这起事故对俄罗斯努力加快海上油气勘探、抵消长期下降的陆上油气生产造成冲击。俄罗斯是世界最大的能源生产国。
克里姆林宫表示："总统梅德韦杰夫已经下令，向平台沉没事故遇难者提供一切必要的援助，并责成有关部门调查平台损失的相关情况。"紧急情况部称，将於周日晚间开始这些工作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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