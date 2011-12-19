俄罗斯一海上钻井平台沉没 丧生和失踪超过50人

俄罗斯位於远东库页岛的一座石油钻井平台周日在转移期间沉入鄂霍次克海，平台上67人中有逾50人丧生或失踪。负责紧急事务的官员称，拖拽转移的破冰船和拖船从克拉钻井平台救出14名工作人员，并在水中发现四具尸体。事故发生在当地时间下午12:45，随後有四名生还者被直升机救起。路透