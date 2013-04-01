俄副总理：政府不会帮助在塞浦路斯蒙受损失的储户

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透莫斯科4月1日 - 俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)表示，俄罗斯政府不会帮助在塞浦路斯蒙受亏损的企业，彰显政府打击逃往海外金融中心的资本的决心。
塞浦路斯最大的银行的大储户超过10万欧元(12.84万美元)的存款部分将蒙受高达60%的损失，这些大储户中有许多是俄罗斯人。
国际文传电讯社援引舒瓦洛夫周日接受一电视台访问时的讲话报导，如果俄罗斯人蒙受损失，“那非常令人惋惜，但是俄罗斯政府在这种情况下不会采取任何行动。”
他补充称，但如果是一家俄罗斯政府持股的大企业蒙受严重损失，那政府会具体情况具体对待。
“如果的确出现一些情况，俄罗斯方面愿意公开透明地对之进行检查，但就这点而言，没必要去帮助塞浦路斯，”他说。(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。
路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。