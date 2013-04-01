俄副总理：政府不会帮助在塞浦路斯蒙受损失的储户

路透莫斯科4月1日 - 俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)表示，俄罗斯政府不会帮助在塞浦路斯蒙受亏损的企业，彰显政府打击逃往海外金融中心的资本的决心。

塞浦路斯最大的银行的大储户超过10万欧元(12.84万美元)的存款部分将蒙受高达60%的损失，这些大储户中有许多是俄罗斯人。

国际文传电讯社援引舒瓦洛夫周日接受一电视台访问时的讲话报导，如果俄罗斯人蒙受损失，“那非常令人惋惜，但是俄罗斯政府在这种情况下不会采取任何行动。”

他补充称，但如果是一家俄罗斯政府持股的大企业蒙受严重损失，那政府会具体情况具体对待。

“如果的确出现一些情况，俄罗斯方面愿意公开透明地对之进行检查，但就这点而言，没必要去帮助塞浦路斯，”他说。(完)

(编译 白云; 审校 田建华)

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