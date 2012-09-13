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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 13日 星期四 14:52 BJT

梅德韦杰夫称Pussy Riot成员应被释放

俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，他认为应该释放女子朋克乐队Pussy Riot的三名成员。她们上月被判定在莫斯科一处教堂的表演带有亵渎宗教性质。西方国家政府和麦当娜等歌手对俄罗斯政府的判决发出谴责，认为两年有期徒刑判决过重。

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