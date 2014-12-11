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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 11日 星期四 10:19 BJT

俄总理梅德韦杰夫：克里米亚回归是俄罗斯的宿命

俄罗斯总理梅德韦杰夫周三称，克里米亚回归俄罗斯是俄罗斯的宿命。他在接受俄罗斯媒体采访时说：“克里米亚问题不是个经济问题。当我们谈到克里米亚时……我们意识到，这是我们的历史、我们的宿命，也是我们的痛苦……我们意识到有许多我们的人民（生活在那里），他们今年投票决定重返俄联邦。”路透
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