版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2014年 12月 16日 星期二 14:37 BJT

梅德韦杰夫称俄罗斯不会再扶持乌克兰经济

俄罗斯总理梅德韦杰夫周一撰文称，乌克兰向欧盟靠拢无法解决该国财政问题，并将影响该国与俄罗斯的经济关系。他表示，多年来俄罗斯在与乌克兰的经济往来中非常慷慨，扶持了乌克兰经济，但从今往后两国经济关系将纯粹以“理性和务实”为基础，将优先考虑俄罗斯的利益。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐