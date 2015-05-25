俄总理称若乌克兰债务违约 俄将采取强硬立场

俄罗斯总理梅德韦杰夫接受俄罗斯电视台采访时称，如果乌克兰决定不偿还该国前政府所欠债务，俄罗斯将采取强硬立场，以保护俄罗斯的国家利益。梅德韦杰夫还称，俄罗斯政府希望卢布汇率在可预见的水平，但他同时为俄央行允许卢布汇率自由浮动的政策辩护，称这是实现外汇市场供需平衡的“最佳”政策。路透