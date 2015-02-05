分析：俄罗斯被制裁所伤 但近期仍能挺住不会改变政策

路透伦敦2月4日 - 欧美因乌克兰问题而施加的制裁，让饱受油价重挫冲击的俄罗斯雪上加霜。但莫斯科可能具备足够的金融实力，在拒不改变政策的情况下再支撑两年。

欧洲各国政府将于下周召开会议，评估对俄罗斯的制裁情况。去年西方制裁开始的时候主要是对一些关键人物实施金融与旅行限制，但到年中的时候加强制裁，实际上切断了俄罗斯企业的海外融资渠道。

尽管最初对于这些制裁措施是否管用存在一些怀疑声音，但这些措施确实伤到了俄罗斯的出口，尤其是在油价崩跌的背景下。这些制裁对俄罗斯的打击程度，远远超过俄罗斯反制措施给对手的冲击。俄罗斯限制欧洲农产品进口，并取消了经由南欧输送天然气的南溪(South Stream)项目。

“对俄罗斯的重大打击确实来自油价下挫，但制裁带来了额外效果，”莫斯科咨询公司Macro-Advisory的资深合伙人Chris Weafer表示。

美国总统奥巴马断言俄罗斯经济现在已“千疮百孔”，许多人对此并不认同。要知道，俄罗斯失业率仅略高于5%，外债总额约为国内生产总值(GDP)的30%，这两个数据会让一些欧洲领导人艳羡不已。但是，俄罗斯的经济结构已遭到严重破坏。

受累于油价和卢布双双腰斩，预期今年的产出将萎缩多达5%，通胀率也已经迈入两位数，且企业融资命悬一线。

据汤森路透数据，俄罗斯企业自去年3月来仅仅发行了八笔外币计价的债券，总规模不足50亿美元，自去年11月至今，更是一无斩获。与之前12个月相较，当时发债52笔，总规模约340亿美元。

位于伦敦的咨询机构Trusted Sources董事总经理Christopher Granville说道：“就现在取得的中期目标看，提出这些制裁的决策者可以心满意足了--如果该目标是要破坏俄罗斯的经济。”

“不过制裁政策整体逻辑的最终目标，是要迫使普京政府重新考虑对乌克兰政策。”

俄总统普京12月时曾表示，在“最不利情况下”俄罗斯经济走出困境可能需要两年，这一时间段欧盟国家下周也要注意了。

在明年底议会选举前，政策上任何的变动恐怕令经济雪上加霜。俄罗斯民调显示，70%的受访者认为俄国虽遭制裁但政府应该坚持自己的政策，尽管有不少人表示制裁给他们造成麻烦。

**制裁的力度和时间**

欧盟官员上周对路透表示，峰会将研究延长现有金融制裁的问题，并可能扩大制裁范围，包括限制持有俄罗斯主权债，或缩短俄罗斯企业贷款的最长期限。

很多人认为这方面的制裁决定可能要推迟到今年夏季做出。而除此之外，分析师怀疑欧盟是否会采行最核心的选项，即限制俄罗斯使用国际支付系统SWIFT。

俄罗斯是仅次于美国的全球第二大SWIFT客户；俄罗斯银行家，如VTB执行长Andrei Kostin，就曾表示“此举将意味着战争”。

这样做不仅可能会催生出一系列债务违约，进而冲击欧洲银行业，而且可能激怒俄罗斯、使其出手报复，并削弱SWIFT的全球业务。

今年俄罗斯的首要任务是稳定预算和卢布，然后再解决日益严重的通胀问题。所以分析师认为，俄政府是会迫使公司债违约来打击西方国家，还是会坚持延期偿还债务，现在讨论这个问题还为时尚早。

“如果一家大型公司的公司债或准主权债违约，将给主权债带来风险，而这是俄罗斯当局无法承受的，”Lombard Odier策略师Salman Ahmed表示。“出现这种违约，就相当于主权债违约。或有负债就会变成实际负债。”

那么接下来的评估核心就是围绕俄罗斯政府能在多长时间内经受住现有的制裁，而不会改变乌克兰政策方向；反过来这也取决于俄罗斯如何管理现金储备。这些现金储备是支持企业界和填补预算赤字的必备要件。

“他们已经在考虑如何避免耗尽储备，因为那是维持稳定的基石，更坦率地说，那就是权力的基石，”Trusted Sources的Granville表示。“掌握这些资本攸关普京执政当局整体的生死存亡。”

俄罗斯3,880亿美元的现金储备在2014年期间减少了将近四分之一，不过，尽管卢布汇率自由浮动后大跌，央行支撑汇率的花费却减少了。

一些人士估计，扣除政府应急备用金、黄金储备和国际货币基金组织(IMF)提款权之后，该国现金储备远低于2,000亿美元。

在2016年中之前，将有1,300亿美元的外部银行与企业债务需要偿还，看起来储备恐将所剩无几；不过实际还款数字也许还不到一半，因为其中许多债务都是公司内部的资金转移，或者来自海外金融工具。

而且油价反弹并升向每桶80美元，也将改变整体局面。俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周二指出，油价腰斩已令该国损失了约1,600亿美元的年化出口收入。

除此之外，今年预计可实现的500-600亿美元经常帐盈余将继续补充现金储备。

结果就是，若这样的制裁再实施两年，俄罗斯的日子将会很难过，但也并非就过不下去。(完)

(编译 张涛/孙茉莉/王颖/徐文焰；审校 高琦/李婷仪/李爽/郑茵)

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