莫斯科上演《贝卢斯普京》 普京遭尖刻嘲弄

路透莫斯科2月17日电（记者 Melissa Akin）---当普京和贝卢斯科尼的头像融为一体时，负负得正的效果出现了，这是本周莫斯科上演的讽刺剧中的一幕。两周後俄罗斯将举行总统选举。

位於莫斯科一个地下室里的独立剧场公司Teatr.doc上演了《贝卢斯普京》，该剧是意大利诺贝尔文学奖获得者达里奥·福的作品《双头怪物》（The Double Headed Anomaly）的俄罗斯版。

该剧讽刺了普京和意大利前总理贝卢斯科尼在现实中的友谊，在贝卢斯科尼因意大利债务危机下台後，普京称赞他为“欧洲最伟大的政治家之一”。

该剧也反映出，自民众对普京紧密控制的政治体制的抱怨由私下发展为公开以来，俄罗斯政治讽刺文学的复兴。去年9月普京宣布将参加总统选举，计划与梅德韦杰夫互换职位。

《贝卢斯普京》在黑色幽默和尖刻的现实政治讽刺之间混乱交替，剧中普京的脑袋一半是自己，一半是贝卢斯科尼。

俄罗斯剧作家Varvara Faer将现实中的事件融入该剧，主要针对普京。

普京的发言人巴斯科夫（Dmitry Peskov）没有立即对该剧作出评论。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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