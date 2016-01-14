普京盟友称俄反对派是人民公敌 应受到审判

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透莫斯科1月13日（记者 Andrew Osborn） - 车臣总统卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）称，俄罗斯反对派试图利用经济危机来破坏俄罗斯的稳定。卡德罗夫是俄罗斯总统普京最重要的盟友之一。
卡德罗夫称，俄罗斯自由反对派是人民公敌。
根据卡德罗夫办公室周二晚发布的声明，卡德罗夫对记者称：“所谓……反对派的代表们正在试图从艰难的经济状况中渔利。”
“需把这样的人视为人民的敌人和叛徒，应当以破坏罪对他们进行最严厉的审判。”
反对派人士及权益活动人士称，他们对卡德罗夫的言论感到震惊。
俄罗斯反对派领导人、前总理卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）称：“我们的宪法中没有（人民公敌）这样的概念，但从苏联历史看，众所周知，在斯大林时期，那是他们对被认为持不同意见的人的称谓……那些人遭到了清洗。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：发稿：王燕焜
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)