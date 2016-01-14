普京盟友称俄反对派是人民公敌，应受到审判

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月13日 - 车臣总统卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）称，俄罗斯反对派试图利用经济危机来破坏俄罗斯的稳定。卡德罗夫是俄罗斯总统普京最重要的盟友之一。
卡德罗夫称，俄罗斯自由反对派是人民公敌。
根据卡德罗夫办公室周二晚发布的声明，卡德罗夫对记者称：“所谓...反对派的代表们正在试图从艰难的经济状况中渔利。”
“需把这样的人视为人民的敌人和叛徒，应当以破坏罪对他们进行最严厉的审判。”
反对派人士及权益活动人士称，他们对卡德罗夫的言论感到震惊。
俄罗斯反对派领导人、前总理卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）称：“我们的宪法中没有（人民公敌）这样的概念，但从苏联历史看，众所周知，在斯大林时期，那是他们对被认为持不同意见的人的称谓...那些人遭到了清洗。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：发稿：王燕焜
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。