普京盟友称俄反对派是人民公敌，应受到审判

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月13日 - 车臣总统卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）称，俄罗斯反对派试图利用经济危机来破坏俄罗斯的稳定。卡德罗夫是俄罗斯总统普京最重要的盟友之一。

卡德罗夫称，俄罗斯自由反对派是人民公敌。

根据卡德罗夫办公室周二晚发布的声明，卡德罗夫对记者称：“所谓...反对派的代表们正在试图从艰难的经济状况中渔利。”

“需把这样的人视为人民的敌人和叛徒，应当以破坏罪对他们进行最严厉的审判。”

反对派人士及权益活动人士称，他们对卡德罗夫的言论感到震惊。

俄罗斯反对派领导人、前总理卡西亚诺夫（Mikhail Kasyanov）称：“我们的宪法中没有（人民公敌）这样的概念，但从苏联历史看，众所周知，在斯大林时期，那是他们对被认为持不同意见的人的称谓...那些人遭到了清洗。”（完）