普京元素成俄罗斯纪念品热宠

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月21日 - 俄罗斯总统普京或许在面临国内经济危机，但如果以手机壳和纪念杯作为衡量其支持率的标杆，那么他无需担心其政治前途。

事实上，俄罗斯去年将克里米亚纳入其版图，已经为纪念品制造商提供了更多颂扬普京的素材。普京作为在敌对世界扞卫俄罗斯国家利益斗士的形象，在本国国内几乎无人质疑。

展示普京自掌权以来塑造的“硬汉”形象，是大量纪念品的标准做法，也有一些纪念品似乎陶醉于展示普京的另一面，但无讽刺之意。

前往喀山观看本月世界游泳锦标赛的游客可能会看到印有普京头像的挂钟和印有摆着各种英雄姿势的怪兽冰箱贴，譬如敞胸硬汉、海军司令、“勇敢的弗拉基米尔”等，其中普京怀抱小狗的形象非常常见。

一个制作精良的陶瓷盘子上，则印有克里米亚半岛地图、俄罗斯国旗以及普京拳头紧握的图片，同时还配有“克里米亚是我们的”的文字。

表现普京秘密计划一些事情的纪念品，暗含了诸多的钦佩之情。普京在国内的支持率动辄就高达80%。

俄罗斯高端在线零售商Aizel.Ru旗下的“Anyavanya”品牌展示了一款印有身穿迷彩服的普京图像的手机壳，并配有“最有礼貌的人”的标签。

“有礼貌的人”是俄罗斯人对进入克里米亚、但身穿无部队标志制服的军人的称呼。他们进入克里米亚是执行普京和俄罗斯其他司令官所制定的一项计划。(完)