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亚洲 | 2014年 3月 21日 星期五 21:58 BJT

东欧情势：俄罗斯或将进口中国猪肉和印度牛肉，以抵消西方进口的减少

路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯动植物防疫检疫局(Veterinary and Phytosanitary Service/VPSS)周五对路透表示，可能将允许进口中国猪肉和印度牛肉，以抵消从美国、欧盟和澳洲进口的减少。

“未来数周将做出决定，”VPSS发言人Alexei Alekseenko称。

他还表示，俄罗斯可能增加自巴西的肉类进口。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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