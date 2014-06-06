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时事要闻 | 2014年 6月 6日 星期五 17:40 BJT

俄驻乌克兰大使将参加波罗申科就职仪式

路透莫斯科6月5日 - 俄罗斯周四称，俄罗斯驻乌克兰大使将参加乌克兰当选总统波罗申科的就职仪式。

波罗申科5月25日当选总统以来，乌克兰加强了“反恐行动”，很多分离主义者和政府军士兵在乌克兰东部的激战中丧生。

“俄罗斯驻乌克兰大使Mikhail Zurabov将参加乌克兰当选总统的就职仪式，”俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich称。

Lukashevich还表示：“他将返回基辅继续他的职责。”三个多月前，俄罗斯因乌克兰前总统亚努科维奇被赶下台将Zurabov召回国。

尚不清楚其他俄罗斯官员是否会参加周六举行的就职仪式。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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