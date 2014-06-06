俄驻乌克兰大使将参加波罗申科就职仪式

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透莫斯科6月5日 - 俄罗斯周四称，俄罗斯驻乌克兰大使将参加乌克兰当选总统波罗申科的就职仪式。
波罗申科5月25日当选总统以来，乌克兰加强了“反恐行动”，很多分离主义者和政府军士兵在乌克兰东部的激战中丧生。
“俄罗斯驻乌克兰大使Mikhail Zurabov将参加乌克兰当选总统的就职仪式，”俄罗斯外交部发言人Alexander Lukashevich称。
Lukashevich还表示：“他将返回基辅继续他的职责。”三个多月前，俄罗斯因乌克兰前总统亚努科维奇被赶下台将Zurabov召回国。
尚不清楚其他俄罗斯官员是否会参加周六举行的就职仪式。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。