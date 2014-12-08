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时事要闻 | 2014年 12月 8日 星期一 18:06 BJT

美国对俄制裁意在颠覆俄政权--俄副外长

路透莫斯科12月8日 - 塔斯社报导称，俄罗斯副外长里亚布科夫（Sergei Ryabkov）周一指责美国试图通过对俄罗斯实施制裁将总统普京拉下马。

“制裁的目的是制造社会和经济问题，以使俄罗斯出现政权更迭，这基本不是什么秘密，”塔斯社援引里亚布科夫在下议院听证会上的讲话报导称。

里亚布科夫表示，乌克兰危机所造成的影响需要数年才能克服。在乌克兰危机期间，美国和欧盟已对俄罗斯金融、防务和能源行业以及某些个人实施制裁。

里亚布科夫还指责美国试图挑拨俄罗斯和其他前苏联国家的关系，并称今年这样的行为在乌克兰尤为积极。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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