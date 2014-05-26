俄电力公司拟建全球最大燃煤火力发电厂向中国供电

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透圣彼得堡5月26日 - 俄罗斯电力公司Inter RAO(IRAO.MM)正在研究兴建全球最大的燃煤火力发电厂，向中国出售电力的可能性。此举显示，中俄两国间的经济和政治关系正不断增强。
Inter RAO的首席执行长Boris Kovalchuk告诉记者，公司将研究兴建一座8千兆瓦电厂所需的成本和时间。该电厂所用的煤将来自俄罗斯远东阿穆尔地区Erkovetskaya的沉积煤。
目前全球最大的燃煤火力发电厂是台湾的台中发电厂，总装机容量约为5.5千兆瓦。
中国与俄罗斯上周三刚签署了4,000亿美元的30年天然气供应合同，确保了中国获取这种清洁燃料的一个重要来源，同时向俄罗斯开放了一个新市场；俄罗斯可能因乌克兰危机而失去欧洲消费者。
Inter RAO已经在向中国供电，该集团旗下分支East Energy Company去年对中国的电力出口增加了33%，至35亿千瓦时。
Kovalchuk称，Inter RAO寻求从中国获取贷款来为兴建电厂筹资。
分析师预计，兴建该电厂的成本约为120亿美元。
“如果中国合作方能获得足够多的低成本资金，肯定能提高该项目的成本效益，”Kovalchuk说。
他说，中国的华能集团可能参与该项目。华能上周与Inter RAO签署合作协议。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。