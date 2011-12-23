俄总统发国情咨文 吁彻底改革政体

路透莫斯科12月22日电（记者 Timothy Heritage/Alexei Anishchuk）---俄罗斯总统梅德韦杰夫周四呼吁对俄政体进行彻底改革，以缓和抗议者情绪。稍早的俄罗斯杜马选举结束後爆发了普京执政12年来规模最大的示威活动。

在发表总统任期内最後一次国情咨文中，梅德韦杰夫列出政府放权计划，包括恢复地区行政长官选举，允许国家杜马半数席位在地方直选。

反对派则认为，这不过是其卸任前的空头支票。

46岁的梅德韦杰夫称：“俄罗斯目前处於发展的新阶段，我支持总理普京的最初提议，建议对政体进行全面改革。”

“我想说，我听到讨论需要变革的人士的声音，我表示理解。我们需要向活跃的市民提供合法机会，参与政治。”

这些举措旨在回应抗议者呼吁变革的要求。数以万计的示威者抗议称，12月4日的杜马选举存在舞弊行为，但梅德韦杰夫和普京均未回应其重新计票选举的要求。

克里姆林宫一名幕僚称，上述提议未来几天将递交国家杜马。这表明，俄领导层已意识到国内情绪有变，必须采取行动，让抗议者满意。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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