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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 8日 星期二 09:03 BJT

普京宣誓就任俄总统 承诺加强民主

普京周一宣誓就任俄罗斯总统，呼吁团结并承诺在新一届六年任期内加强民主。普京提名卸任总统梅德韦杰夫为新一届政府总理。

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