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时事要闻 | 2014年 2月 27日 星期四 18:30 BJT

俄罗斯同意在俄境内保护乌克兰前总统亚努科维奇--报道

路透莫斯科2月27日 - 国际文传电讯社周四援引安全机构消息人士说法称，俄罗斯同意确保乌克兰前总统亚努科维奇的个人安全。

“有关乌克兰前总统亚努科维奇要求确保其个人安全的请求，已经获得同意在俄罗斯领土上保障他的安全。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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