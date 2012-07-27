俄罗斯无意高攀 只争奖牌榜第三

路透莫斯科7月25日电---与往年不同的是，传统体育强国俄罗斯并没有给今年的奥运会设下一个野心勃勃的目标--只是追平自己在北京奥运会上的金牌总数，并保住奖牌榜第三名的位置。

继成功取得2014年冬季奥运会主办权後，俄罗斯举国的注意力和资源均投入到2014索契冬奥会上，一些当地媒体甚至称伦敦奥运会为“过渡奥运会”。在刚刚结束的欧洲杯中，俄罗斯成绩不佳小组赛早早出局。受此影响，俄罗斯奥委会官员们不得不降低民众对本届奥运会的期望，表示如果能取得奖牌榜第三即是最好成绩。

俄罗斯奥委会(ROC)主席亚历山大·茹科夫(Alexander Zhukov)称，俄罗斯的目标是至少获得23枚金牌，与四年前在北京奥运会上的表现持平。

“我们当然很想去竞争奖牌榜第一的位置，但是还是要现实一些，”茹科夫上周在接受当地媒体采访时表示。

俄罗斯体育部长维塔利·穆特科(Vitaly Mutko)则更加直截了当。“现实地说，我们的目标就是保持奖牌榜第三的位置，上届排名第四的英国代表团这次很有可能借主场优势大大提高其奖牌数目。”

由於近年俄罗斯在奥运会上表现令国人不满，俄体育高官们纷纷下课。前任奥委会主席列昂尼德·佳加乔夫(Leonid Tyagachyov)，前体育部副部长根纳季·阿廖申(Gennady Alyoshin)均在2010年温哥华冬奥会後引咎辞职。

在克林姆林宫为俄罗斯奥运代表团举行的壮行仪式前，穆特科说，“即使我们只取得了第四名，也不是国家的悲剧。”

本届奥运会俄罗斯将派出436名运动员，其中不乏一些身经百战的奥运名宿，如撑杆跳“女皇”伊辛巴耶娃(Yelena Isinbayeva)，中长跑健将尤里·博尔扎科夫斯基(Yuri Borzakovsky)，现代五项冠军安德烈·莫伊谢耶夫(Andrei Moiseyev)。也有第一次参加奥运会的莎拉波娃(Maria Sharapova)和体操新星维多利亚·科莫娃(Viktoria Komova)。

伊辛巴耶娃与莫伊谢耶夫将力争在他们各自的项目中第三次站上冠军领奖台。31岁的老将博尔扎科夫斯基将在男子800米中与世界纪录保持者、肯尼亚名将大卫·鲁迪沙(David Rudisha)同场竞技。

俄罗斯的传统强项还有拳击、摔跤、举重和花样游泳等。俄罗斯花游名将达维多娃(Anastasia Davydova)将力争她的第五枚奥运金牌，此前她曾包揽了雅典奥运会与北京奥运会团体和双人花样游泳的四枚金牌。

莎拉波娃表示自己非常期待本届奥运会。由於2004年未获得比赛资格，2008年又肩伤未愈，伦敦奥运将是莎娃的奥运首秀。

“当我还是个小女孩时就梦想着要参加奥运会了。”在周五的奥运开幕式上，这位新晋法网女单冠军将担任俄罗斯奥运代表团的旗手。

届时莎拉波娃将重返她最爱的温布尔登球场。就是在2004年的这片球场上，当时只有十七岁、名不见经传的莎拉波娃拿到了她个人第一个大满贯冠军。

17岁的科莫娃在去年的东京体操世锦赛中以微弱之差没能拿到女子个人全能冠军，在本届伦敦奥运会上，这位天才少女将力争她第一个全球性体操女子全能锦标。（完）

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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