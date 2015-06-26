俄罗斯前总理普里马科夫去世 享年85岁

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月26日 - 克里姆林宫周五称，俄罗斯前总理、外交部长和对外情报局局长普里马科夫去世，享年85岁。

克里姆林宫发言人帕斯科夫（Dmitry Peskov）向记者表示，俄罗斯总统普京已获悉普里马科夫去世消息并表示深感悲痛，但未提供其他细节。

普里马科夫1929年生于乌克兰的基辅，在格鲁吉亚的第比利斯长大。

普里马科夫1953年毕业于莫斯科东方大学，之后在国家电台和电视担任记者，1960年代曾赴中东工作。

他于1988年进入苏联最高苏维埃，并于1989-90年期间担任苏联最高苏维埃联盟院主席。后来普里马科夫应苏联前领导人戈尔巴乔夫之命前往巴格达与伊拉克领导人萨达姆谈判以避免1991年的海湾战争，在谈判中担任重要角色。

苏联解体后，普里马科夫被任命为俄罗斯对外情报局局长，并于1996年1月被任命为外交部长。普里马科夫被视为俄罗斯的鹰派人物，但在北约扩大谈判期间，他赢得了美国国务卿奥尔布赖特等各国政要的钦佩。（完）