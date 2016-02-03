俄罗斯拟售大型企业国有持股 寡头们最有可能参与

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月3日 （记者 Margarita Papchenkova/Olga Popova） - 俄罗斯寡头们最有可能成为总统普京拟出售的一些大型企业国有股份的潜在买家。

克里姆林宫周二称，欢迎外国投资者参与之前一天宣布的私有化。油价暴跌令俄罗斯陷入经济危机，这促使普京作出私有化筹资计划。

但前官员、银行家和分析师称，俄罗斯遭遇西方制裁且存在财产权争议历史，由此引发的感知风险可能会限制外国投资者的参与。

两名高级政府官员称，俄罗斯的私有化计划或许只能筹集到预想资金的五至八成。

俄罗斯背景深厚的寡头们可能会被劝诱在这个重要的经济节点上参与私有化，但长期来看他们是以低价获得有价值的资产，届时或令外界指责克林姆林宫涉嫌损公肥私。

消息人士告诉路透，克里姆林宫正考虑减少在俄罗斯国家石油公司（Rosneft） 、巴什基尔石油公司 、船运企业Sovkomflot、钻石矿业公司阿尔罗萨 以及俄罗斯外贸银行（VTB） 的国有持股。

政府消息人士对路透表示，其中一些股份可能会通过莫斯科交易所出售。

“有可能出售这些资产，但这将是一个重大行动，”莫斯科交易所执行委员会副主席Andrei Shemetov表示。

“这似乎是贱卖俄罗斯皇冠上的钻石，”一家西方银行的投资银行家表示。

大力提倡国有控制权的普京可能因此遭遇俄罗斯公众的审视。俄罗斯公众仍记得1990年代的私有化，当时俄国企以极低价格出售给特定的某些人。(完)