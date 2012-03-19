俄警方拘捕逾100名反普京示威者

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科3月18日电（记者 Thomas Grove）---普京赢得俄罗斯总统大选已过数周，数百名反普京人士於周日举行示威活动，逾100人被警方拘捕，其中包括数名示威运动领导人。
至少500名示威者周日在莫斯科最大的奥斯坦金诺（Ostankino）电视塔附近集会，谴责克里姆林宫对媒体的控制，以及近期一个将他们描绘为叛徒的纪录片。
俄罗斯前副总理涅姆佐夫（Boris Nemtsov）说：“普京最有力的武器是谎言和宣传，这些对於保护他来说与警棍一样有效。”涅姆佐夫很快被防暴警察包围并被推入一辆警车。
示威运动领导人、左翼阵线（Left Front）协调者乌达利佐夫（Sergei Udaltsov）加入示威活动数分钟後也被捕。周日集会没有得到市政当局的批准。
去年12月，普京所在的统一俄罗斯党在国家杜马选举中获得微弱多数席位，选举欺诈指控引发民众抗议。今年3月总统选举中，普京又以近64%的得票率获胜，此後抗议势头减弱，当并无停止迹象。
示威者周日高喊“俄罗斯不要普京”的口号，手中还高举海报和作为抗议运动象征的白丝带。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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