俄反对派组车队示威 要求公平选举

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科1月29日电（记者 Alissa de Carbonnel）---普京的批评人士周日举行车队示威游行，要求公平选举，他们驾驶数百辆车行驶在莫斯科的市中心，车辆上悬挂着抗议运动的标志--白丝带。
国家杜马选举被指称存在欺诈，激怒成千上万的民众上月走上街头抗议，这成了普京12年统治生涯中最大规模的一次抗议活动。此後，反对派领导人试图保持抗议运动的势头。
反对派活动分子庞诺马里夫（Ilya Ponomaryov）说：“这（车队游行）具有重要的象征意义。我们已经到了不想再俯首称臣的地步。”他紫色的车上悬挂着白丝带，并让路人搭乘他的车。
活动组织者称，组车队示威还有为下周六计划举行的抗议活动做宣传的目的。下周六是2月4日，距离3月4日总统选举正好还剩一个月。
庞诺马里夫称，“我们希望展示我们的团结。这已经很明显了，这是对2月4日示威游行的预演，届时参加的民众会比沙卡洛夫大道（Sakharov Avenue）那次更多，”他指得的是去年12月24日的集会，当时有上万民众参加。
这些车辆在莫斯科花园环路（Garden Ring）上绕行，有些车上悬挂着白色建筑胶带、打印纸、购物袋，甚至还有悬挂白色蕾丝的。组织者称，共有3,000余车主参加了此次活动。但警方称只有300左右车主参加。很多路人在零下15摄氏度的严寒中，鼓掌或挥舞白色手帕表示支持。
数千名普京的支持者周六在俄罗斯第四大城市叶卡捷琳堡举行集会，支持他参加选举。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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