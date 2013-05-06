俄反对派周日游行 周一将举行更大规模集会

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透莫斯科5月5日 - 数以百计的俄罗斯反对派人士周日在莫斯科举行示威游行，周一计划举行规模更大的集会，以纪念一年前的抗议活动。
去年5月6日是普京宣誓就职的前一天，当日抗议者与警方发生严重冲突。
反腐博主纳瓦尔尼（Alexei Navalny）等俄反对派领导人未参加周日游行，但他们计划参加周一集会，纪念一年前在莫斯科Bolotnaya广场的抗议活动。
周日冒雨游行的抗议者要求当局释放因Bolotnaya抗议活动被捕的17人，并高喊“普京下台”和“1937年式清洗不会成功”等口号。
去年11月，一名与Bolotnaya抗议活动相关的被捕者承认妨碍公务，被判四年半监禁，但还有数宗相关案件尚未审判，有的嫌疑人则撤回供词，称之前受到胁迫才提供的供词。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。