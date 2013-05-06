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时事要闻 | 2013年 5月 6日 星期一 09:49 BJT

俄反对派周日游行 周一将举行更大规模集会

路透莫斯科5月5日 - 数以百计的俄罗斯反对派人士周日在莫斯科举行示威游行，周一计划举行规模更大的集会，以纪念一年前的抗议活动。

去年5月6日是普京宣誓就职的前一天，当日抗议者与警方发生严重冲突。

反腐博主纳瓦尔尼（Alexei Navalny）等俄反对派领导人未参加周日游行，但他们计划参加周一集会，纪念一年前在莫斯科Bolotnaya广场的抗议活动。

周日冒雨游行的抗议者要求当局释放因Bolotnaya抗议活动被捕的17人，并高喊“普京下台”和“1937年式清洗不会成功”等口号。

去年11月，一名与Bolotnaya抗议活动相关的被捕者承认妨碍公务，被判四年半监禁，但还有数宗相关案件尚未审判，有的嫌疑人则撤回供词，称之前受到胁迫才提供的供词。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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