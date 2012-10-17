俄当局对反对派领导人发起刑事诉讼

路透莫斯科10月17日电---俄罗斯当局周三对反对派领导人乌达利佐夫（Sergei Udaltsov）发起刑事诉讼，指控其在反普京的抗议活动中谋划“大规模骚乱”。

执法人员对乌达利佐夫的住所进行了突然搜查，还搜查了面对同样指控的其他反对派人员的住所。

如果指控成立，乌达利佐夫将面临最长10年的监禁。一份支持克里姆林宫的纪录片称，乌达利佐夫从格鲁吉亚总统萨卡什维利（Mikheil Saakashvili）的一名盟友那里获得了资金和命令，在俄罗斯制造大规模骚乱。

“调查委员会主要部门对乌达利佐夫展开刑事诉讼......罪名为谋划大规模骚乱，”俄罗斯调查委员会在网站上发布声明称。

乌达利佐夫对指控予以否认，他曾多次领导莫斯科市当局批准的抗议活动。批评人士表示，克里姆林宫正在对抗议领导人进行政治迫害。

“那些认为组织骚乱、谋划恐怖袭击和其他危及俄罗斯人民生命与健康活动却可以不受惩罚的人，你们低估了俄罗斯特别服务部门的职业水准，”声明称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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