俄罗斯抗议组织求同存异“一致对外”

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科2月2日电(记者 Timothy Heritage)---只用几分钟时间和一顶绒线帽便解决了俄罗斯抗议者松散联盟之间的最新分歧。
因无法就周六在莫斯科游行队伍的行进顺序达成一致，围在莫斯科文化中心几张桌子周围的游行组织者向一位女性路人借了一顶帽子，开始抓阄。
他们就此避免了一场纷争。无党派示威者将走在游行队首，自由主义者紧随其後，接下来是右翼团体和民族主义者。示威活动将使俄罗斯总理普京承受更大的压力，他们要求自由选举和开放政治体制。
这些反对派团体意见不一的时候居多，混乱的会议过程往往也是他们解决冲突的实战演习。
因担心克里姆林宫会利用公众的分歧，反对派努力保持政治诉求和敏感政治议题的一致性，以维护脆弱的联盟。
一位名叫Maxim Blant的记者表示：“由各色抗议者组成的联合体只能致力於实现共同的目标，他们希望拥有一个公平的政治竞争平台。这是促使他们团结起来的原因，即便他们存在不同观念。他们明白游戏规则，即他们必须聚焦於一个共同的目标。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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