俄罗斯爆发大规模反战游行 矛头直指普京

俄罗斯周日爆发大规模游行，抗议乌克兰当前的武装冲突局面，这是乌克兰当局与亲俄分裂主义者发生冲突以来，俄罗斯发生的首次大规模反战集会。俄罗斯此次游行活动名为“和平游行”，向总统普京传递出强烈的反战讯号。莫斯科警方称有5,000人参加了游行，抗议者经常抨击警方低估反政府集会的规模。图为抗议人群。路透