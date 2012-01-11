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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 11日 星期三 13:08 BJT

俄反对派拟下月再集会 向普京施压

俄罗斯反对派周二称，下月将在克里姆林宫附近举行集会，就存争议的国家杜马选举结果向俄总理普京进一步施压。俄罗斯自由派领袖雷日科夫称，抗议者将申请2月4日在莫斯科等城市举行集会。约有1.7万名Facebook等社交网用户在网上留言称，他们计划参加莫斯科集会。路透

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