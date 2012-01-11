俄反对派拟下月再集会 向普京施压

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科1月10日电（记者 Maria Tsvetkova）---俄罗斯反对派周二称，下月将在克里姆林宫附近举行集会，就存争议的国家杜马选举结果向俄总理普京进一步施压。
俄罗斯此前爆发大规模抗议活动，抗议者和国际观察人士称，去年12月4日杜马选举存在舞弊现象。
选举结果公布後，反对派组织即对结果表示不满。
俄罗斯自由派领袖雷日科夫（Vladimir Ryzhkov）称，抗议者将申请2月4日在莫斯科等城市举行集会。
约有1.7万名Facebook等社交网用户在网上留言称，他们计划参加莫斯科集会。
尽管抗议活动不断，普京料将在3月总统大选中获胜，重新入主克里姆林宫。
普京承诺，将保证大选公平进行，但回绝了抗议者取消杜马选举结果的要求。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。