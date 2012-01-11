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时事要闻 | 2012年 1月 11日 星期三 12:33 BJT

俄反对派拟下月再集会 向普京施压

路透莫斯科1月10日电（记者 Maria Tsvetkova）---俄罗斯反对派周二称，下月将在克里姆林宫附近举行集会，就存争议的国家杜马选举结果向俄总理普京进一步施压。

俄罗斯此前爆发大规模抗议活动，抗议者和国际观察人士称，去年12月4日杜马选举存在舞弊现象。

选举结果公布後，反对派组织即对结果表示不满。

俄罗斯自由派领袖雷日科夫（Vladimir Ryzhkov）称，抗议者将申请2月4日在莫斯科等城市举行集会。

约有1.7万名Facebook等社交网用户在网上留言称，他们计划参加莫斯科集会。

尽管抗议活动不断，普京料将在3月总统大选中获胜，重新入主克里姆林宫。

普京承诺，将保证大选公平进行，但回绝了抗议者取消杜马选举结果的要求。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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