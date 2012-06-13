俄罗斯万人大游行 要求普京下台

俄罗斯上万人打着横幅在莫斯科游行，要求总统普京下台，挑战政府旨在遏制示威活动的新法，这是普京5月7日就任总统以来面临的首次大规模抗议集会。普京在克里姆林宫举行的国庆大典上没有直接提及游行示威，只是说制造麻烦的人是在破坏俄罗斯。