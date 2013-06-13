普京拟巩固权力基础 俄罗斯抗议者游行要求其下台

路透莫斯科6月12日（记者 Gabriela Baczynska/Alexei Anishchuk） - 周三，约1万名俄罗斯人在莫斯科游行，要求总统普京辞职。普京正接管一个巩固其权力基础组织的领导权。

带着头盔的防暴警察严阵以待，示威者高喊“俄罗斯不需要普京”，并要求释放去年普京宣誓就职时参与暴力抗议活动而面临长期监禁的活动人士。

批评人士指责普京镇压持不同意见的人。普京2000年开始掌权，去年开始第三个总统任期。

“这里没有民主，只有普京所说的‘主权民主’。这意味着对于他们来说有民主，对于我们则没有，”53岁的抗议者Andrei Rusakov说道。

抗议者高喊“普京是个小偷”，并高举12名被审判的活动人士的照片，这些活动人士在普京宣誓就职前一天的集会中与警方发生冲突。

横跨莫斯科河、通往克里姆林宫的一座桥梁被警方封锁，警方还出动了推土机和运水车封堵道路。警方称，逮捕了一个被取缔抗议组织的九名成员。

在游行示威之后不久，普京被选为人民阵线（Popular Front）的领导人。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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