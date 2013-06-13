普京拟巩固权力基础，俄罗斯抗议者游行要求其下台

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月12日 - 周三，约1万名俄罗斯人在莫斯科游行，要求总统普京辞职。普京正接管一个巩固其权力基础组织的领导权。
带着头盔的防暴警察严阵以待，示威者高喊“俄罗斯不需要普京”，并要求释放去年普京宣誓就职时参与暴力抗议活动而面临长期监禁的活动人士。
批评人士指责普京镇压持不同意见的人。普京2000年开始掌权，去年开始第三个总统任期。
“这里没有民主，只有普京所说的‘主权民主’。这意味着对于他们来说有民主，对于我们则没有，”53岁的抗议者Andrei Rusakov说道。
抗议者高喊“普京是个小偷”，并高举12名被审判的活动人士的照片，这些活动人士在普京宣誓就职前一天的集会中与警方发生冲突。
横跨莫斯科河、通往克里姆林宫的一座桥梁被警方封锁，警方还出动了推土机和运水车封堵道路。警方称，逮捕了一个被取缔抗议组织的九名成员。
在游行示威之后不久，普京被选为人民阵线（Popular Front）的领导人。（完） 编译：李富强 发稿：张家伟
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。