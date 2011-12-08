俄罗斯警方阻止新的反普京抗议活动

路透莫斯科12月7日电(记者 Guy Faulconbridge/Steve Gutterman)---俄罗斯民众再次发动反普京大型抗议活动的计划周三受挫。俄罗斯反对派指责周日的国家杜马选举存在舞弊行为，在本周爆发的抗议活动中，俄罗斯警方逮捕了1,000多名抗议者。

俄罗斯反政府人士寻求利用民众对选举的不满发动强有力的抗议活动，但周三的抗议计划在警方的威慑下暂时受挫。

俄罗斯总理普京宣布将参加明年的总统大选，而前苏联领导人戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)暗示，国家杜马选举的官方结果是个"谎言"，呼吁再次举行选举。

周二，警方在莫斯科市中心驱散了示威人群，并拘捕了逾300人。俄罗斯反对派人士计划在24小时後相同地点发起新的抗议。

数百名防暴警察在夜幕降临後封锁了广场，驱赶记者，并用高音喇叭喊道："尊敬的公民，请不要停留，继续走你的路，不要影响到他人。"

三名出现在地铁站入口附近的年轻人喊道："我们要自由的选举。"防爆警察将他们强行带入附近街边停靠的警方车辆。

在圣彼得堡，大约250人举行抗议，其中多数是年轻人。警方拘捕了约70人。

周一夜间，大约5,000人在莫斯科举行抗议，这也是莫斯科数年来发生的一场最大规模反对派抗议活动。他们要求举行公平的选举，并高呼："俄罗斯不需要普京"。

警方和普京的发言人表示，将制止未经批准的示威活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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