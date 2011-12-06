反普京抗议第二天 警方严阵以待

路透莫斯科12月6日电（记者 Guy Faulconbridge/Maria Tsvetkova）---数百俄罗斯民众周二连续第二天走上莫斯科街头，要求执政12年的普京下台。抗议活动招致数万警察和内政部特种部队。

警方表示，在莫斯科中心区逮拘留了约250人，因他们试图非法集会，另外在圣彼得堡也拘捕了200人左右。在日前举行的杜马选举中，俄罗斯总理普京遭遇了1999年执政以来最大的挫折，令反对派欢欣鼓舞。

周一晚间警方允许了莫斯科数年来规模最大的抗议集会，此後警察大量出动。内政部称，共出动约2,000名特种部队士兵支援近50,000名警察，他们中的一部分人乘坐装甲车驶过市中心。

数百名支持普京的年轻人同样试图破坏集会，他们高呼俄罗斯人民支持普京的口号，并试图用打鼓声淹没抗议者有关"俄罗斯不需要普京"和"我们要自由选举"的呼喊声。双方发生了一些小规模打斗。

反对派领导人Boris Nemtsov对路透称，他曾被关押。反对派人士、博客作者Alexei Navalny和Ilya Yashin因其在周一抗议活动中的身份被拘留15天。Yashin表示："我们不会放弃抗争。"

抗议进一步暗示普京面临的改革压力，他所在的统一俄罗斯党在周日国家杜马选举中失利，美国、欧洲观察家及反对派还认为选举不公正，偏向执政党。

普京的发言人Dmitry Peskov指出，获得批准的集会可以继续进行，"但未获批准的示威必须以适当方式予以制止。"（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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